Алиев поручил безотлагательно расследовать причины пожара в наркоцентре в Баку

2 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по скорейшему устранению последствий пожара в наркологическом центре в Баку и осуществлению безотлагательных мер по расследованию причин произошедшего.

Ильхам Алиев также дал указания главе исполнительной власти города Баку и министру здравоохранения об оказании помощи членам семей погибших и скорейшему оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Пожар в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе Баку произошел сегодня утром. В здании находились более 200 человек из числа медперсонала и пациентов, в том числе в сгоревшем корпусе было 55 человек. Во время осмотра места происшествия обнаружены тела 25 человек.

Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа.

По результатам предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.-0-