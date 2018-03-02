Алиев поручил безотлагательно расследовать причины пожара в наркоцентре в Баку

2 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по скорейшему устранению последствий пожара в наркологическом центре в Баку и осуществлению безотлагательных мер по расследованию причин произошедшего.
Ильхам Алиев также дал указания главе исполнительной власти города Баку и министру здравоохранения об оказании помощи членам семей погибших и скорейшему оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим.
Пожар в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе Баку произошел сегодня утром. В здании находились более 200 человек из числа медперсонала и пациентов, в том числе в сгоревшем корпусе было 55 человек. Во время осмотра места происшествия обнаружены тела 25 человек.
Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа.
По результатам предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.-0-
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