Алматы и Астана в будущем планируют перейти на электромобили

8 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Алматы и Астана в будущем должны перейти на электромобили. Об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с акимом Алматы Бауыржаном Байбеком.

"Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алматы и Астане ездить будут только на электромобилях", - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Бауыржан Байбек проинформировал главу государства о начале строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги и привлечении инвестиций на сумму $1,5 млрд для выполнения данного проекта. "Реализация этого проекта позволит разгрузить город на 10%, или на 40-60 тыс. автомобилей в сутки, что положительно скажется на экологическом состоянии и включит транспортно-логистическую сеть Алматы в систему Западная Европа - Западный Китай", - сказал он.-0-