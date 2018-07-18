Американка выжила после падения с 80-метровой высоты

Последний раз 23-летнюю американку Анжелу Эрнандес видели 6 июля за рулем Jeep Patriot, на котором она возвращалась домой в Южную Калифорнию. Потом она пропала.

Полиция, которая занималась поисками девушки, более недели не могла найти ни одной зацепки. А 13 июля правоохранители сообщили СМИ, что Анжела найдена.

Придя в себя, девушка описала все произошедшее с ней в Facebook. Возле Биг-Сур перед машиной выскочил небольшой зверек. Анжела резко вывернула руль, и ее автомобиль упал со скалы, высота которой, как выяснилось, около 80 метров.

Когда девушка пришла в себя, почувствовала боль во всем теле. Руки были в крови, подташнивало.

Автомобиль и все гаджеты разбились при падении. Позвать на помощь не было никакой возможности. Выбравшись из разбитого авто, Анжела доползла до океана и уснула на берегу.

Сколько проспала, не помнит. Очнувшись, она изучила обстановку и поняла, что спастись невозможно - вокруг океан и крутые скалы. Она на вернулась к разбитой машине, где была бутылка питьевой воды. Сделав несколько глотков, она положила бутылку в тени. Следующие несколько дней Анжела потратила на истошные крики. На четвертый день появились первые признаки обезвоживания. Еще через пару дней Анжела увидела на пляже мужчину и женщину, которые заметили разбитый автомобиль и решили выяснить, что произошло.

После осмотра медики диагностировали у девушки кровоизлияние в мозг, переломы четырех ребер и обеих ключиц, травмы легких и солнечные ожоги. Но самое главное – она осталась жива.