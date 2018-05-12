Американская компания SpaceX впервые применила новый разгонный блок при запуске ракеты со спутником связи

Американская компания SpaceX 11 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с бангладешским телекоммуникационным спутником Bangabandhu. SpaceX впервые запустила носитель с новым разгонным блоком Block 5. По расчетам компании, он рассчитан более чем на десять пусков и имеет высокую степень надежности. Ракета стартовала в 16:14 по времени Восточного побережья США. Планируется, что спутник связи Bangabandhu появится на геостационарной орбите примерно через 33 минуты после запуска. Аппарат предназначен для вещания и телекоммуникационных услуг в сельских районах Бангладеш, Индии, Бутана, Шри-Ланки, Филиппин и Индонезии. Спутник произведен франко-итальянской компанией Thales Alenia Space. Срок его эксплуатации - 15 лет. SpaceX рассчитывает вернуть на Землю первую ступень ракеты с разгонным блоком. Как планируется, первая ступень ракеты после отделения от второй должна на трех парашютах приземлиться на дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане.