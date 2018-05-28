Американская писательница Жаклин Вудсон получила премию памяти Астрид Линдгрен

Американская писательница Жаклин Вудсон 28 мая получила Международную премию памяти Астрид Линдгрен.
В Стокгольмской филармонии награду лауреату вручила кронпринцесса Швеции Виктория.
Премия Астрид Линдгрен учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в январе 2002 года. Ею награждают за достижения в области литературы для детей и подростков. Сумма денежного вознаграждения - 5 млн шведских крон (около $610 тыс.).
В список претендентов на эту премию вошли 235 человек из 60 стран. Жюри состоит из 12 человек, которых назначает шведский Национальный совет по культуре сроком на 4 года. Среди писателей, критиков, литературоведов, библиотекарей и художников в состав жюри обязательно входят члены семьи Линдгрен. Сейчас семью представляет правнук Астрид Юхан Пальмберг.
В прошлом году лауреатом премии стал немецкий писатель и иллюстратор Вольф Эрльбрух.
Самые известные произведения нынешнего лауреата Жаклин Вудсон - "Мальчики чуда" (Miracle"s boys), повесть "Перья" (Feathers), а также автобиографический роман "Мечты темнокожей девушки" (Brown Girl Dreaming).
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