Американские разведчики запросили 60 млрд долларов на свою деятельность в 2019 году

Представители американской разведки запросили у Конгресса США 59,9 млрд долларов на свою деятельность на будущий финансовый год, включая операции за рубежом. Финансовый 2019 год, отметим, начнется в октябре 2018.
Никакой дополнительной и уточняющей информации для широкой общественности обнародовано не будет. Это сделано в интересах национальной безопасности.
Военная разведка по линии Пентагона запросит еще свыше 21 млрд долларов. Общая сумма ассигнований составит 81 млрд. В 2007 году, для сравнения, бюджет разведки не превышал 63,5 млрд долларов.
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