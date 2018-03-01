Американские разведчики запросили 60 млрд долларов на свою деятельность в 2019 году

Представители американской разведки запросили у Конгресса США 59,9 млрд долларов на свою деятельность на будущий финансовый год, включая операции за рубежом. Финансовый 2019 год, отметим, начнется в октябре 2018.

Никакой дополнительной и уточняющей информации для широкой общественности обнародовано не будет. Это сделано в интересах национальной безопасности.

Военная разведка по линии Пентагона запросит еще свыше 21 млрд долларов. Общая сумма ассигнований составит 81 млрд. В 2007 году, для сравнения, бюджет разведки не превышал 63,5 млрд долларов.