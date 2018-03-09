Американский беспилотник ликвидировал сына лидера "Талибана"

Представитель пакистанских талибов утверждает, что сын их лидера Муллы Фазлуллы погиб вместе с 21 боевиком на этой неделе, когда ракеты, выпущенные американским беспилотником, ударили по семинарии в Афганистане.

Погибшего зовут Абдулла и под удар он, наряду с другими боевиками, попал в регионе Баджур. Основанием для атаки послужили данные пакистанской разведки.

Фазлулла является лидером пакистанских талибов и, как полагают, скрывается в Афганистане.