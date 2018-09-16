Американский город Тумсборо вместе с жилыми домами и инфраструктурой выставлен на торги

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Джорджия выставлен на продажу город Тумсборо. Новому владельцу городка достанутся жилые дома, ресторан, отель, мельница и оперный театр. Весь "комплект" оценен в примерную стоимость квартиры в элитном районе Нью-Йорка — в $1,7 млн. говорится в объявлении, размещенном на американском сайте Craigslist.

Помимо ресторана, отеля в викторианском стиле, мельницы и оперного театра, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с "антикварными креслами", старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и "неразработанные залежи бокситов". Эти объекты достанутся покупателю города.

В 2012 году город уже пробовали продать. Но желающих не нашлось.

Тумсборо был основан как железнодорожное депо Центральной Джорджии во второй половине XIX, его общая площадь составляет 4,9 кв. км. В Тумсборо проживает около 500 человек.-0-