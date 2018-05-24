Американский закон об иммиграции должен предусматривать возведение стены на границе - Трамп

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отказывается подписывать законопроект о реформировании иммиграционной системы государства, если он не будет отвечать двум условиям: документ должен предусматривать усиление пограничного контроля и строительство стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

По словам президента, на данный момент Конгресс рассматривает четыре законопроекта, касающихся усовершенствования иммиграционной политики США. Американский лидер также подчеркнул, что общественные настроения склоняются в пользу укрепления режима безопасности на границе. Дональд Трамп отметил, что иммиграционное законодательство США является "худшим в мире". При этом глава Соединенных Штатов сделал акцент на необходимости покончить с практикой освобождения нелегальных мигрантов после задержания за незаконное пересечение американской границы.

В марте 2018 года Дональд Трамп утвердил проект федерального бюджета в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года, при этом выразив свое несогласие в отношении отдельных пунктов. Несмотря на требования американского лидера, в документ не вошли положения об иммиграционной реформе. В частности, не были предусмотрены меры по защите детей нелегальных иммигрантов, которых родители привезли в США еще несовершеннолетними. Конгресс также отказался выделить $25 млрд на постройку стены, которая должна разделять США и Мексику. На расширение штата пограничных служб было отпущено $1,6 млрд.-0-