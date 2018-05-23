Американцам по ошибке разослали оповещения об атаке зомби

Жителям города Лейк Уорт (штат Флорида, США) разослали сообщения с оповещением о нападении зомби, сообщает издание Palm Beach Post. Рассылку получили более 7 тысяч человек.
Позже выяснилось, что сообщения были разосланы по ошибке во время отключения электроэнергии. Представители местной власти объяснили: когда в городе появляются перебои в подаче электроэнергии, система автоматически рассылает короткие сообщения. чтобы люди могли узнать, что происходит. В этот раз кто-то внес изменения в заранее подготовленный текст, и получилось сообщение о нападении зомби.
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