Андрей Бабиш повторно назначен премьер-министром Чехии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чешского политического движения ANO Андрей Бабиш сегодня переназначен премьер-министром Чехии, сообщает ТАСС.
Торжественную церемонию провел в Пражском граде президент Чехии Милош Земан. "Поздравляю вас с назначением премьером и прошу представить мне список правительства", - сказал президент. Также он уточнил, что ожидает список кандидатов в состав нового правительства после 15 июня, когда завершится внутрипартийный референдум в Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), с которой ANO намерено создать правительственную коалицию.
Президент отметил, что не сомневается в возможности получения новым правительством доверия у депутатов нижней палаты парламента. По его словам, не должна повториться ситуация прошлого года, когда высший законодательный орган отказал в поддержке первому правительству Бабиша.
Движение ANO во главе с Андреем Бабишем выиграло парламентские выборы, которые проходили в Чехии в октябре 2017 года. Бабиш был назначен премьером и сформировал правительство меньшинства, но оно не получило в январе 2018 года вотум доверия. Позднее создать коалицию с ANO согласились социал-демократы. Они планируют получить в новом кабинете пять из 15 министерских постов.-0-
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