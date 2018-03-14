14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ангела Меркель переизбрана на пост канцлера Германии на четвертый срок. Об этом сообщает ТАСС.
Большинство депутатов германского Бундестага проголосовало за переизбрание Ангелы Меркель. На проходящем сегодня в Берлине заседании парламента в ее поддержку выступили 364 депутата. В Бундестаге представлены 709 депутатов.
Ранее кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера выдвинул президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.-0-
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