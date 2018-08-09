Аномальная жара стала причиной отмены поездов в Швеции

Высокая температура воздуха стала причиной отмены 12 поездов на юге Швеции. Такое решение принимается уже второй раз на протяжении этого лета. В конце июля в Швеции уже приостанавливали движение по нескольким маршрутам.
Железнодорожники опасаются, что пути могут не выдержать аномальной жары и повредиться. Об этом 8 августа, сообщает The Local.
На отдельных маршрутах поезда не будут ходить с 8 по 10 августа. В эти дни на юге Швеции прогнозируется температура 30-34 градуса. Жаркая и сухая погода в Швеции установилась с мая. Синоптики уже назвали июль самым жарким и засушливым в Швеции за последние несколько десятилетий, а в Стокгольме - за последние 262 года.
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