Апелляционный суд Республики Корея увеличил тюремный срок экс-президента до 25 лет

24 августа, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Апелляционный суд Республики Корея 24 августа увеличил срок тюремного заключения для бывшего президента страны Пак Кын Хе до 25 лет.

Суд также увеличил размер штрафа, который президент должна выплатить, до 20 млрд корейских вон ($17,8 млн). Пак Кын Хе традиционно не присутствовала на заседании суда, который считает политически мотивированным.

Бывший президент Республики Корея 66-летняя Пак Кын Хе 6 апреля была приговорена к 24 годам тюрьмы, а также к денежному штрафу в размере 18 млрд корейских вон (около $17,5 млн) в результате крупного коррупционного скандала, связанного с влиянием на президента ее подруги Чхве Сун Силь. Последние несколько лет она была в курсе деталей государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Она оказывала давление на некоторые крупные компании, в том числе группу компаний Samsung, которая перечислила на счета подконтрольных Чхве Сун Силь организаций 77,4 млрд корейских вон.

Бывший лидер Республики Корея признана виновной по 16 пунктам обвинения, среди которых взяточничество, вымогательство и злоупотребление властью.

Пак Кын Хе стала первой в истории Республики Корея женщиной-президентом (была избрана в 2013 году), а также первым в южнокорейской истории президентом страны, который был отправлен в отставку в результате импичмента.

Политический скандал вокруг южнокорейского лидера разгорелся в октябре 2016 года. Формально она была отстранена от должности Конституционным судом 10 марта 2017 года.-0-