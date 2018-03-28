Арендатор ТЦ "Зимняя вишня" арестована

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендатор торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок арестована на два месяца по решению Заводского районного суда Кемерово, сообщает ТАСС.

Обвиняемая в оказании небезопасных услуг Надежда Судденок будет находиться под стражей до 25 мая 2018 года. Она намерена обжаловать вердикт.

Решения суда ожидают еще четыре фигуранта уголовного дела: технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев, сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании "Системный интегратор" Александр Никитин и Игорь Полозиненк, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию.

По имеющимся сведениям, технический директор ТЦ "Зимняя вишня" выступил с показаниями в суде. Георгий Соболев утверждает, что пожарные учения с эвакуацией проводились в торговом центре не так давно. При этом сбоев в системе безопасности обнаружено не было. По словам Георгия Соболева, он не знал о неполадках с пожарной сигнализацией.

Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин заявил в суде, что он заранее предупредил начальство о неисправностях в системе оповещения о пожаре.

СМИ сообщают, что в связи с пожаром в Кемерово губернатор Кемеровской области Аман Тулеев освободил от должности своего заместителя - руководителя аппарата администрации Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.-0-