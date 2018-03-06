Арестован подозреваемый в поджоге наркоцентра в Баку

6 марта, Баку /БЕЛТА - Trend /. Арестован подозреваемый в поджоге Республиканского наркологического центра в Баку. Об этом говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

В Баку при пожаре в наркоцентре погибли 24 человека Отмечается, что 34 человека удалось спасти, трое их них размещены в Республиканском токсикологическом центре.

Подозреваемым оказался житель Баку Магомед Мамедов, который находился на лечении в центре с диагнозом "психические нарушения в результате приема алкоголя".

Во время предварительного допроса Магомед Мамедов признал свою вину. Он заявил, что из-за предвзятого отношения к нему членов семьи и нежелания лечиться в наркоцентре решил совершить суицид. С этой целью он 2 марта, завернувшись в одеяло в палате, поджег его зажигалкой, но, увидев, что пламя усиливается, передумал совершать самоубийство. Он бросил одеяло на кровать, и, испугавшись, что огонь перебросится на другие палаты, покинул Центр сразу же после того, как открылась дверь отделения.

Сказанное подтвердили свидетели, а также записи с камеры наблюдения Наркоцентра.

Магомед Мамедов привлечен в качество виновного лица по статьям "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом", "Умышленное убийство двух или более лиц", "Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия" Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, а также назначены комплексные судебно-психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы.

Следственные действия и оперативно-разыскные меры по уголовному делу продолжаются.

Как сообщалось, 2 марта в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе Баку произошел пожар, жертвами которого стали 25 человек.-0-