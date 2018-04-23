Арестованы депутаты НС Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян

23 апреля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Арестованы депутаты Национального собрания Республики Армения Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Арест произведен на основании ч.2 ст. 96 Конституции Республики Армения с целью предотвращения преступления по возникшему подозрению в умышленной организации и проведении акции с нарушением установленного порядка.

По данным прокуратуры Армении, указанные лица арестованы после совершения поступков, которые возникли, когда они 13 апреля организовали и провели митинги, игнорируя ограничения, установленные мэрией Еревана. А также 19-22 апреля в разных районах Еревана организовали собрания, о которых не информировали полномочные органы, как это установлено законом.

В ходе незаконных шествий и митингов Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян и инструктируемые ими лица периодически грубо нарушали ряд положений закона "О свободе собраний". В частности, в ходе незаконных акций, в том числе митинга, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян призывали участников и других граждан блокировать улицы города и входы в здания государственных органов, заходить на территории, находящихся под особой охраной, и препятствовать их работе.

В результате организаторы и участники акций перекрывали ряд проспектов и улиц, иные транспортные узлы, блокировали входы в государственные и частные здания, а также в структуры местного самоуправления, озвучивали угрозы и оскорбления в адрес многочисленных людей, не участвующих в их акциях, применяли насилие в отношении полицейских и иных лиц.

Позднее председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян провел встречу с Николом Пашиняном. Он призвал депутата к переговорам, с реальной переговорной повесткой. О результатах встречи пока не сообщается.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении 16 апреля в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. 17 апреля парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером. Митинги продолжились. 22 апреля полиция Армении заявила о решении разогнать акции оппозиции в Ереване, если они не будут прекращены в установленный срок.-0-