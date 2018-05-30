Журналист Аркадий Бабченко жив - СБУ

30 мая, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела спецоперацию по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. На созванном сегодня в Киеве брифинге глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал.

После этого заявления сам Аркадий Бабченко вышел к журналистам.

"Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию", - заявил Василий Грицак. Информация об убийстве Аркадия Бабченко была частью спецоперации по предотвращению преступления.

"Заказчики обещали исполнителю - гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, $30 тыс., $15 тыс. из них были переданы в качестве аванса. Посредник получил $10 тыс", - рассказал глава СБУ. Он также сообщил, что организатор убийства сегодня был задержан в Киеве.

Сам Аркадий Бабченко начал свою речь на брифинге с того, что извинился перед женой "за весь тот ад, который ей пришлось пережить". По словам журналиста, операция готовилась два месяца. "Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей", - отметил Аркадий Бабченко.

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила о нападении на Бабченко, в результате которого тот якобы был убит. -0-