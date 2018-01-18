Армен Джигарханян госпитализирован с гипертоническим кризом

Актера Армена Джигарханяна доставили в больницу им. Пирогова из своего театра в Москве. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Джигарханяну поставили диагноз гипертонический криз. Также врачи полагают, что у актера невралгия и он подхватил вирус.
У мужчины наблюдается общая слабость, но он находится в сознании.
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