Армен Джигарханян снова госпитализирован

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из столичных больниц, сообщает ТАСС.

На этот раз Армена Борисовича госпитализировали с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Приступ связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация.

В театре Джигарханяна ТАСС подтвердили госпитализацию режиссера. "Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение", - рассказал заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко, уточнив, что Джигарханян был госпитализирован во вторник. "За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы", - отметил Дьяченко.

Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в Городскую клиническую больницу №1 имени Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз 17 января. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.

Ранее медики перевели Джигарханяна в отделение кардиологии, где ему провели кардиомониторинг, так как опасались осложнений на сердце из-за вируса. Его выписали из больницы 23 января.-0-