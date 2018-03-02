Армен Саркисян избран президентом Армении

2 марта, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Национальное собрание (парламент) Армении избрало Армена Саркисяна президентом страны.
За кандидатуру Армена Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против - 10, сообщил председатель временной счетной комиссии Национального собрания Гагик Меликян.
"В голосовании принял участие 101 депутат. В урне был 101 бюллетень, один из которых был признан недействительным. Таким образом, Армен Саркисян избран президентом республики", - сказал Гагик Меликян.
Армен Саркисян был единственным кандидатом на пост президента.-0-
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