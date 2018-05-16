Армена Джигарханяна вновь госпитализировали

Информагентства сообщают, что народный артист СССР Армен Джигарханян вновь госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц в тяжелом состоянии.

За 2018 год это уже четвертая госпитализация артиста. 27 апреля он был доставлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Артист находился в коме, а после лечения и выписки с 3 мая приступил к работе.

Представители театра, однако, опровергают экстренную госпитализацию артиста.

Как сообщают информагентства, в Московском драматическом театре рассказали, что руководитель театра проходил лечение дома, а теперь ему потребовалось пройти комплекс медицинских процедур в условиях стационара. Поэтому его госпитализация не была экстренной, а состояние здоровья артиста стабильное, и его нельзя назвать тяжелым.