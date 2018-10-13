Армена Джигарханяна вновь госпитализировали

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Армен Джигарханян вновь оказался в больнице, передает ТАСС со ссылкой на адвоката народного артиста СССР Евгения Парфенова.
Как стало известно, жизни 83-летнего актера ничего не угрожает. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Из-за госпитализации Армен Джигарханян не сможет принять участие в судебном заседании 22 октября, когда будет слушаться уголовное дело его бывшей супруги Виталины Цимбалюк-Романовской.
Их развод состоялся в октябре 2017 года. Из-за постоянных конфликтов на этой почве состояние актера резко ухудшилось. Это уже пятая госпитализация Джигарханян с начала года.-0-
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