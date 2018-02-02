Армена Джигарханяна выписали из больницы

Артиста Армена Джигарханяна в пятницу, 2 февраля, выписали из больницы. Теперь он продолжит лечение дома. Об этом сообщает ТАСС.
В конце прошлого месяца, 31 января, Армен Борисович был доставлен в одну из столичных больниц. У актера случился сердечный приступ. За январь Джигарханян дважды был госпитализирован. Ранее он попал в больницу с подозрением на гипертонический криз. Это произошло 17 января.
Сейчас режиссер находится на амбулаторном лечении.-0-
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