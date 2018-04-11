Армения ратифицировала соглашение о партнерстве с ЕС

11 апреля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Национальное собрание Армении сегодня единогласно ратифицировало Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом, заявляет "Арменпресс".

Соглашение было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска. Документ подписан в рамках саммита "Восточного партнерства".

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств Европейского союза. Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.-0-