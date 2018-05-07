Армия Казахстана надежно стоит на страже независимости страны - Назарбаев

7 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Армия Казахстана надежно стоит на страже независимости страны, успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ, выполняет важные миротворческие функции под эгидой ООН. Об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на боевом параде на территории 40-й военной базы "Отар" в Жамбылской области, посвященном Дню защитника Отечества.

"С момента обретения суверенитета Казахстан ведет последовательную, твердую, миролюбивую политику. Однако современные политические реалии обуславливают необходимость всегда быть готовыми ко всему. Государство оказывает максимальную поддержку и большое внимание потенциалу укрепления нашей армии. На системной основе ведется закуп современных образцов вооружения, военной техники. Успешно освоен выпуск видов военной техники и оборудования. Модернизируется система военного управления. Наша цель - создать современную, мобильную, высокопрофессиональную армию", - подчеркнул президент.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что в Казахстане созданы высокомобильные силы специальных операций для эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности.

"К 2020 году на нужды обороны будет выделяться необходимый объем средств от ВВП нашей страны. В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения осуществляют противодействие киберугрозам. Сформированы и интегрированы в систему обороны страны территориальные войска. Уверен, эти новые части будут достойно нести врученные им сегодня боевые знамена. Это мы сделали впервые. Есть такие подразделения у нас во всех регионах страны, с соответствующим составом вооружений. И это обученные, прошедшие службу в нашей армии люди, которые будут постоянно готовы принять участие в защите отечества", - сказал президент.

В боевом параде задействованы около 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники, а также до 40 летательных аппаратов.-0-