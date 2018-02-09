Астероид размером с Челябинский метеорит пролетит ночью рядом с Землей

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астероид размером с Челябинский метеорит пролетит рядом с Землей в ночь на субботу, 10 февраля, сообщают информагентства.

Как отметили в НАСА, сближение астероида с планетой не представляет угрозы.

Астероиды подобного размера приближаются к Земле не часто - примерно раз в два года. Нынешняя встреча астероида и планеты не несет серьезной угрозы, но в очередной раз напоминает, что небесные тела могут пролетать на очень малых расстояниях от поверхности Земли.

Диаметр астероида, по оценкам наблюдателей, составляет от 15 до 40 м, что роднит его с Челябинским метеоритом. На минимальное расстояние - 64 тыс. км - он приблизится в 01.30 ночи мск.-0-