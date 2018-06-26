Астронавт Базз Олдрин подал в суд на своих детей

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый астронавт Базз Олдрин подал в суд на двух своих детей и бывшего бизнес-менеджера. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Базз Олдрин обвиняет близких людей в незаконном присвоении средств и в подрыве собственной репутации.

Дело в том, что неделю назад дети Олдрина Эндрю и Джанис решили в судебном порядке забрать у отца контроль над его финансами. Они утверждают, что 88-летний Олдрин нуждается в опекуне, так как впадает в старческое слабоумие (в их исковом заявлении говорится, что отец "страдает от снижения когнитивных способностей").

Предметом судебного спора является вопрос о праве управления фирмой астронавта Buzz Aldrin Enterprises, а также принадлежащим Олдрину некоммерческим фондом ShareSpace Foundation. Дети Олдрина в своем иске утверждают, что их отец недавно завел себе новых друзей, которые сеют вражду между ним и его семьей. Они также обращают внимание на то, что Олдрин стал "угрожающе быстро" тратить деньги.

Базз Олдрин подал в суд в американском штате Флорида ответный иск. Он указывает, что его сын, дочь и бывший бизнес-менеджер Кристина Корп подорвали его "личные романтические отношения", запретив ему жениться. Базз Олдрин также заявляет, что Кристина Корп и его дети неправомерно взяли под свой контроль его финансы, в том числе и "космические сувениры" стоимостью в несколько миллионов долларов. Астронавт говорит, что дети несколько лет клеветали на него, утверждая, что у него деменция и что он страдает от синдрома Альцгеймера.

В итоге Баззу Олдрину предстоит пройти на этой неделе обследование, которое проведет назначенный судом психиатр.

20 июля 1969 года Базз Олдрин стал вторым человеком, ступившим на Луну. Он был в составе команды "Аполлон-11". В последние годы прославленный астронавт пропагандировал идею отправки людей на Марс. Недавно он принял участие в заседании Национального космического совета в Вашингтоне, где президент Дональд Трамп объявил о создании космических войск США.-0-