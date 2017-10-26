Атамбаев назначил нового секретаря Совета безопасности Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев. Фото из архива

26 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Алмазбека Курманалиева секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Президент Кыргызстана также подписал распоряжение об освобождении Алмазбека Курманалиева от ранее занимаемой должности.

Алмазбек Курманалиев прежде был заместителем секретаря Совбеза. Бывший секретарь Совета безопасности Жениш Разаков назначен советником президента Кыргызстана.-0-