Авария "Союза-ФГ" произошла из-за ошибки при сборке ракеты на Байконуре

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария "Союза-ФГ" произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступени при сборке ракеты на Байконуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на пресс-конференции главы аварийной комиссии замдиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Олега Скоробогатова.

"Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока "Д" из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 градусов), допущенной при сборке "пакета" на космодроме Байконур", - сказал Олег Скоробогатов.

Подтверждено, что авария произошла по вине этого датчика, и это могло случиться только при сборке "пакета" ракеты на космодроме Байконур. "Мы обоснованно исключили возможность повреждения этого датчика на заводе-изготовителе. Однозначно установили, что место, где это могло быть, - космодром "Байконур. Разбираться, кто будет наказан, кто виноват, не входило в задачи аварийной комиссии", - подчеркнул он.

Сообщается, что Роскосмос пересоберет две ракеты "Союз", чтобы исключить проблемы с датчиками, как на "Союзе-ФГ". "Аварийной комиссией разработаны предложения и рекомендации по перепроверке ракет-носителей собранных в "пакет", которые предусматривают разборку "пакетов", проверку датчиков контакта - разделения и повторную сборку "пакетов" с проведением дополнительных мероприятий и дополнительного контроля. В том числе с проведением фото- и видеодокументирования", - сказал Олег Скоробогатов.

Гендиректор РКЦ "Прогресс", где выпускают "Союзы", Дмитрий Баранов заявил, что процесс сборки ракет на Байконуре уже снимают с новых ракурсов. По его словам, будут вводиться "дополнительные точки для видеодокументирования". "Ввиду сложившейся ситуации сейчас уточним позиции нахождения фото и видеооператора для контроля сборки, чтобы можно было констатировать качество проведенных операций", - сказал он.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж "Союза" не пострадал. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.-0-