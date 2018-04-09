Авиабаза в Сирии подверглась ракетному удару, есть погибшие и раненые

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиабаза в Сирии подверглась ракетному удару, среди военных есть погибшие и раненые, сообщают информагентства.

Массированный ракетный удар был нанесен 9 апреля по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс. Предположительно он был совершен вооруженными силами США. Однако Белый дом и Пентагон не подтвердили причастность к удару по сирийскому аэродрому.

Сообщается, что восемь ракет были сбиты при отражении атаки системами ПВО Сирии. Сколько из них достигли своей цели, неизвестно. По информации СМИ, ракеты при подлете пересекли воздушное пространство Ливана.-0-