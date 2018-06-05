Авиакомпания Air China возобновляет рейсы между Пекином и Пхеньяном

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская авиакомпания Air China 6 июня возобновляет выполнение рейсов из Пекина в столицу КНДР - Пхеньян. Об этом сообщает ТАСС.
При этом в авиакомпании отметили, что полеты будут возобновлены по "рыночным соображениям".
Выполнение авиарейсов по маршруту Пекин - Пхеньян было приостановлено в ноябре 2017 года. -0-
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