Авиакомпания Air China возобновляет рейсы между Пекином и Пхеньяном

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская авиакомпания Air China 6 июня возобновляет выполнение рейсов из Пекина в столицу КНДР - Пхеньян. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в авиакомпании отметили, что полеты будут возобновлены по "рыночным соображениям".

Выполнение авиарейсов по маршруту Пекин - Пхеньян было приостановлено в ноябре 2017 года. -0-