Авиакомпания Ryanair запустит рейсы из Киева и Львова в октябре

23 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Первые рейсы компании Ryanair в Украине состоятся в октябре этого года. Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко.

"Для запуска первого рейса нужно определенное время, около полугода. Первые полеты мы ожидаем где-то в октябре", - сказал президент Украины.

По словам Петра Порошенко, сегодняшнее крупное соглашение с Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев.

Авиакомпания запустит рейсы из Киева и Львова в Европу. Как сообщила руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, цена билетов на рейсы Ryanair из Украины стартует от 9,99 евро.-0-