Авиакомпания Ryanair запустит рейсы из Киева и Львова в октябре

23 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Первые рейсы компании Ryanair в Украине состоятся в октябре этого года. Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко.
"Для запуска первого рейса нужно определенное время, около полугода. Первые полеты мы ожидаем где-то в октябре", - сказал президент Украины.
По словам Петра Порошенко, сегодняшнее крупное соглашение с Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев.
Авиакомпания запустит рейсы из Киева и Львова в Европу. Как сообщила руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, цена билетов на рейсы Ryanair из Украины стартует от 9,99 евро.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.399 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.947 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.407 BYN
|3.418 BYN