В Подмосковье разбился пассажирский самолет

11 февраля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Пассажирский самолет Ан-148 сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово пропал с экранов радаров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

"Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово - Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сказал представитель МЧС.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото ТАСС

Фото ТАСС

Фото МЧС России

Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с крушением самолета в Подмосковье "Посольство Беларуси в России тщательно отслеживает ситуацию с крушением самолета в Подмосковье, выясняет, были ли белорусы среди пассажиров", - отметили в пресс-службе.

По его словам, в готовность введены также отряд "Центроспас" и центр "Лидер". Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на борту самолета находились 71 человек.

Граждан Беларуси среди жертв катастрофы самолета в Подмосковье нет "По данным дежурного консульского управления МИД России, среди погибших в катастрофе граждан Беларуси нет", - сказал руководитель консульского отдела посольства Владимир Шорохов.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы белорусского государства, Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России, родным и близким погибших.-0-

Возбуждено дело по факту крушения Ан-148 в Подмосковье Пассажирский лайнер Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился недалеко от деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья. Упавший самолет был обнаружен с воздуха. По предварительным данным, на борту самолета находился 71 человек.

Путин поручил создать комиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье "Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье, - сообщил пресс-секретарь. - Путин дал поручения и соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ".

Названы возможные причины крушения самолета в Подмосковье Источник в экстренных службах проинформировал ТАСС, что ЧП могло произойти из-за погодных условий, а также из-за ошибки экипажа и технеисправности.

МАК приступил к расследованию авиакатастрофы в Подмосковье "В МАК сформирована комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В ее состав вошли четыре сотрудника", - сообщили в ведомстве.

Черный ящик обнаружен на месте крушения Ан-148 Также известно, что место проведения поисковых работ оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области.

"Саратовские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию Ан-148 "Принято решение о временной приостановке полетов на воздушных судах Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Саратовские авиалинии" выплатят матпомощь семьям погибших членов экипажа Ан-148 Спасатели обнаружили на месте крушения в Раменском районе Подмосковья почти 500 обломков самолета Ан-148 и свыше 1,4 тыс. фрагментов тел погибших. Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются.

Эксперты МАК расшифровали речевой самописец разбившегося Ан-148 "В целом информацию, записанную на звуковом (бортовом. - Прим. ТАСС) самописце, удалось расшифровать. Она будет принята к рассмотрению причин катастрофы как МАК, так и СК", - сказал Максим Соколов.