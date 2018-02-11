В Подмосковье разбился пассажирский самолет

11 февраля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Пассажирский самолет Ан-148 сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово пропал с экранов радаров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
"Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово - Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сказал представитель МЧС.
По его словам, в готовность введены также отряд "Центроспас" и центр "Лидер". Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на борту самолета находились 71 человек.
Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы белорусского государства, Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России, родным и близким погибших.-0-
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