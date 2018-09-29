Авиасообщение Окинавы с остальной Японией почти прервано из-за тайфуна

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун "Трами", который движется на японские острова, стал причиной отмены почти 400 внутренних авиарейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK.

Отменены 386 авиарейсов, которые связывают Окинаву с остальными частями Японии. Однако международные авиаперелеты еще осуществляются, стихия на них не повлияла.

Сейчас тайфун "Трами" находится в районе южной японской префектуры Окинава, в результате чего без света остались 196 тыс. домохозяйств. Есть сообщения о пяти пострадавших.

Стихия движется с юга на северо-восток. Ожидается, что в воскресенье-понедельник тайфун захватит значительную часть Японии. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". Скорость ветра в центре достигает 45 м/с, при порывах до 60 м/с.-0-