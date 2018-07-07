Австрийцы будут работать 12 часов в день

В Австрии работодатель сможет увеличивать рабочий день без дополнительной оплаты. Законом закреплена и возможность работника отказаться от продленного рабочего дня. Соответствующий закон принял парламент страны.
Отмечается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2018 г. Ранее закон позволял работать не более 10 часов в день, или 50 часов в неделю. Теперь — 12 часов в день, или 60 часов в неделю.
Однако работникам позволят отказаться работать более 10 часов в день, не объясняя причину.
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