Австрия отказалась подписывать соглашение ООН о миграции

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Австрии не будет подписывать Всемирный пакт ООН о миграции. Об этом сообщает Euronews.

Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, положения этого договора угрожают национальному суверенитету страны.

По мнению австрийского правительства, в соглашении происходит размывание различия между легальной и нелегальной миграцией. Формально пакт не является юридически обязывающим, но его текст использует такие термины, как "обязательство" и "контроль" над исполнением положений пакта.

Пакт ООН о миграции должен быть подписан по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря в Марракеше (Марокко). Документ призван обеспечить защиту прав мигрантов.

В июле 2018 года все страны - члены ООН (за исключением США) согласовали окончательный текст Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции - первого всеобъемлющего межправительственного договора, охватывающего различные аспекты этой сферы. Позже о своем выходе из договора заявила Венгрия.

В документе закреплены 23 цели, в том числе спасение жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба против контрабандистов, помощь в интеграции и устранение дискриминации.-0-