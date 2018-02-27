Автобус и грузовик в Башкортостане упали в кювет, девять человек погибли

27 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Пассажирский автобус и грузовой автомобиль после столкновения на трассе "Урал" в Башкортостане упали в кювет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Автобус, следовавший по маршруту №768 Усть-Катав-Уфа, столкнулся с фурой. От удара обе машины вылетели с трассы и опрокинулись в кювет", - сказал собеседник агентства.

В автобусе находились 13 человек, включая водителя. Девять из них погибли, трое пострадали. Детей в автобусе не было.

По словам источника, движение в районе аварии открыто для автотранспорта.

В пресс-службе главы Башкортостана сообщили, что руководитель республики Рустэм Хамитов дал необходимые поручения правительству, дорожным и экстренным службам оказать помощь пострадавшим, родственникам погибших, в кратчайшие сроки установить причины дорожной трагедии. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.-0-