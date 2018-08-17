17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с детьми столкнулся с грузовиком во Франции: пострадали 9 человек, сообщает газета L'Union.
По информации издания, происшествие произошло на трассе Париж - Реймс. Водитель остановил автобус на обочине, чтобы заменить колесо со спущенной шиной. В этот момент в него врезался грузовик.
#accident de la route, Villers Agron sur l'A34, @F3Picardie pic.twitter.com/JbZ6nITAVx— France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) 16 августа 2018 г.
В результате аварии пострадали девять человек. Серьезные травмы получили двое детей 11 и 12 лет. Всего на момент ДТП в автобусе находились 45 человек, в их числе дети в возрасте от 3 до 13 лет.
Водитель грузовика задержан.-0-
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