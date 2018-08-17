17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с детьми столкнулся с грузовиком во Франции: пострадали 9 человек, сообщает газета L'Union.

По информации издания, происшествие произошло на трассе Париж - Реймс. Водитель остановил автобус на обочине, чтобы заменить колесо со спущенной шиной. В этот момент в него врезался грузовик.

В результате аварии пострадали девять человек. Серьезные травмы получили двое детей 11 и 12 лет. Всего на момент ДТП в автобусе находились 45 человек, в их числе дети в возрасте от 3 до 13 лет.

Водитель грузовика задержан.-0-