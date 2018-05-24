Автобус с грузовиком столкнулись возле Праги

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение автобуса с грузовиком произошло сегодня возле чешской Праги, пострадали 9 человек, сообщает ТАСС.
По данным местной полиции, виновником происшествия является водитель автобуса. Он выехал на встречную полосу движения, когда по ней следовал грузовик.
Среди раненых - водитель автобуса и 8 его пассажиров. Их состояние не уточняется.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3425 BYN
|2.335 BYN
|2.345 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|1.994 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.2464 BYN
|3.236 BYN
|3.255 BYN