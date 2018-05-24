Автобус с грузовиком столкнулись возле Праги

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лобовое столкновение автобуса с грузовиком произошло сегодня возле чешской Праги, пострадали 9 человек, сообщает ТАСС.

По данным местной полиции, виновником происшествия является водитель автобуса. Он выехал на встречную полосу движения, когда по ней следовал грузовик.

Среди раненых - водитель автобуса и 8 его пассажиров. Их состояние не уточняется.-0-