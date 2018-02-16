Автобус с пассажирами перевернулся на Кубе: 40 пострадавших

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в провинции Сьего-де-Авила. В результате инцидента пострадали 40 человек, передают информагентства.

ДТП произошло на одной из центральных магистралей страны. По предварительной информации водитель потерял управление и направил транспортное средство в кювет.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Проводится проверка и уточняются обстоятельства произошедшего.