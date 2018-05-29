29 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Автобус с украинскими туристами попал в ДТП в Будапеште, пострадали 28 человек, 8 из которых получили тяжелые травмы. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

"ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно - 28 человек, из них 8 - получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", - написала Марьяна Беца.

Авария произошла вечером 28 мая. По информации венгерского издания Index, двухэтажный туристический автобус из Украины врезался в ограничитель высоты. Всего в автобусе находились около 50 пассажиров.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.-0-