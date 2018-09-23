Автобус со школьниками попал в ДТП в Турции

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Коджаэли на северо-западе Турции произошло ДТП с автобусом, который перевозил школьников, сообщает местное телевидение.
Автобус вез школьников из города Аксарай в Стамбул на просмотр авиашоу. Во время движения автобус съехал с трассы и перевернулся. Пострадали 17 человек, погибли учитель и один из учащихся.
Пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, причиной аварии стала лопнувшая шина.-0-
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