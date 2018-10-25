Автобус упал в овраг в Мексике: погибли 8 человек

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 8 человек погибли в Мексике в результате падения автобуса в овраг, сообщает портал Excelsior.
Инцидент произошел в штате Наярит на западе страны. Пассажирский автобус направлялся в город Пуэрто-Вальярта (штат Халиско). Предварительно, водитель транспортного средства пытался избежать столкновения с другим автомобилем и совершил резкий маневр. В результате автобус упал с 40-метровой высоты в овраг.
Обстоятельства происшествия устанавливаются .-0-
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