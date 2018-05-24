Автоматизация выведет СМИ на качественно новый уровень - гендиректор ТАСС

24 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов призвал не бояться автоматизации производства типового контента. Об этом он заявил во время саммита информационных агентств, проходящем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

"Если в конечном итоге машина сможет автоматизировать обработку и производство 80% типового контента, из которых состоят СМИ, то у журналистов останется больше времени на эксклюзивы, работу с источниками и поиск нестандартных тем и поворотов. И в конечном итоге это приведет к повышению, а не падению качества журналистики, как многие боятся, - сказал он. - И, конечно же, финальное решение о выпуске или невыпуске того или иного контента все равно останется за человеком. В целом, я думаю, что бояться этого не стоит".

Сергей Михайлов считает, что автоматизация производства новостей, даже частичная, это вопрос не завтрашнего дня, но уже обозримого будущего.

"Не надо думать, что в ньюсрумы прикатятся человекоподобные машины, похожие на людей, которые вытеснят редакторов и репортеров, все будет проще и незаметнее, - сказал он. - На первом этапе происходит алгоритмизация производства типового контента, например, новостей на основе повторяющихся вещей как прогнозы погоды, отчетов о прибылях и убытках, спортивных матчах, статистических отчетов. Это еще не искусственный интеллект и не автоматизация". Все эти технологии, по словам Сергея Михайлова, так или иначе запущены в ТАСС, находятся в той или иной стадии продвинутости. "Однако это лишь подножье той пирамиды, на которую нам всем предстоит забраться в самое ближайшее время", - добавил он.

Говоря об автоматизации более сложного контента, Сергей Михайлов заметил, что пока у СМИ в России и в мире не получается полностью автоматизировать производство новостей, а определение важных и эмоциональных аспектов в информационном поле остается прерогативой журналистов. "Мы в ТАСС также внимательно изучаем эти процессы и готовы к тому, что именно это будет следующим этапом нашего технологического развития", - сказал он.

Сергей Михайлов также не исключил, что автоматизация производства описаний к фотографиям произойдет гораздо быстрее, чем автоматизация производства текстовых новостей.

Саммит информационных агентств под эгидой ТАСС прошел сегодня на полях ПМЭФ. В нем приняли участие руководители почти 30 крупнейших новостных служб. В Санкт-Петербург приехали участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Ирана, Испании, Италии, США, Японии и др.-0-