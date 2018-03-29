Автомобиль наехал на группу людей в Сан-Франциско, один человек погиб и четверо пострадали

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль на высокой скорости наехал на группу людей в Сан-Франциско (США), один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщают информагентства.

Трое пострадавши находятся в тяжелом состоянии, четвертый - в удовлетворительном.

По информации правоохранителей, у водителя авто произошла ссора с пятью пешеходами. В порыве гнева водитель вышел из машины и начал преследовать их с предметом, похожим на топор. Людям удалось разоружить мужчину, после чего он выехал на тротуар на высокой скорости.-0-