Автомобиль наехал на группу людей в Сан-Франциско, один человек погиб и четверо пострадали

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль на высокой скорости наехал на группу людей в Сан-Франциско (США), один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщают информагентства.
Трое пострадавши находятся в тяжелом состоянии, четвертый - в удовлетворительном.
По информации правоохранителей, у водителя авто произошла ссора с пятью пешеходами. В порыве гнева водитель вышел из машины и начал преследовать их с предметом, похожим на топор. Людям удалось разоружить мужчину, после чего он выехал на тротуар на высокой скорости.-0-
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