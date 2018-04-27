Автомобиль наехал на людей у мечети в Бирмингеме

Английские правоохранители начали расследование инцидента, в результате которого автомобиль наехал на двух человек у мечети в Бирмингеме. Полиция не исключает возможность теракта, рассматривая все версии случившегося.

В результате наезда два человека были ранены в районе Астон. Автомобиль после наезда не остановился.

Обоим пострадавшим около 20 лет, один из них получил травму головы, серьезность травм другого не уточняется, однако отмечается, что они не мешают ему самостоятельно передвигаться

Полиция ведет поиск виновника ДТП.