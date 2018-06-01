Автомобиль в Манчестере въехал в толпу, шесть человек ранены

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском Манчестере автомобиль врезался в пешеходов на тротуаре, шесть человек получили ранения, сообщают информагентства.

Инцидент произошел вечером 31 мая. Автомобиль выехал с проезжей части на тротуар, сбил группу пешеходов, а затем скрылся с места происшествия.

Позже полицейским удалось задержать водителя. Им оказался 21-летний мужчина.

В полиции сообщили, что оснований считать инцидент терактом нет.-0-