Автомобиль в Манчестере въехал в толпу, шесть человек ранены

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском Манчестере автомобиль врезался в пешеходов на тротуаре, шесть человек получили ранения, сообщают информагентства.
Инцидент произошел вечером 31 мая. Автомобиль выехал с проезжей части на тротуар, сбил группу пешеходов, а затем скрылся с места происшествия.
Позже полицейским удалось задержать водителя. Им оказался 21-летний мужчина.
В полиции сообщили, что оснований считать инцидент терактом нет.-0-
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