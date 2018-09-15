Автомобиль в Санкт-Петербурге въехал в супермаркет

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель на внедорожнике пробил стену супермаркета в поселке Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.

В результате наезда погибла одна женщина. Водитель внедорожника собирался отъехать от парковки супермаркета, но не справился с управлением и въехал в дверь магазина. Водитель получил травмы легкой степени тяжести.-0-