Автомобиль в Санкт-Петербурге въехал в супермаркет

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель на внедорожнике пробил стену супермаркета в поселке Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
В результате наезда погибла одна женщина. Водитель внедорожника собирался отъехать от парковки супермаркета, но не справился с управлением и въехал в дверь магазина. Водитель получил травмы легкой степени тяжести.-0-
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